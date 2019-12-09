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Завод по производству топливных гранул откроют в Чите в 2020 году

Руководитель Корпорации развития Забайкалья Елена Реутская отметила, что использование таких гранул позволит ежегодно на сотни тонн снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

ЧИТА, 9 декабря. /ТАСС/. Завод по производству топливных гранул (пеллет) откроют в Чите в первом квартале 2020 года в рамках территории опережающего развития (ТОР) Забайкалье, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

"Мы планируем запустить завод в первом квартале 2020 года, проектная мощность первой очереди - 10,8 тыс. тонн пеллет в год. <...> На изготовлении пеллет будет перерабатываться 80 тыс. кубометров древесных отходов, которые сегодня или накапливаются, или сжигаются. Продукция является высокоэкологичным топливом", - приводит пресс-служба слова предпринимателя Леонида Кузьмицкого.

Пеллетное отопление широко распространено в Европе, оно дешевле централизованного отопления и полностью автоматизировано - пеллетным котлом можно управлять с телефона, а зольность топлива составляет менее 1%. "Использование пеллет позволит ежегодно на сотни тонн снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, что существенно улучшит качество воздуха", - отметила руководитель Корпорации развития Забайкальского края Елена Реутская.

Пеллеты - биотопливо, получаемое, в том числе, из древесных. Во время производства сырье поступает в дробилку, где его измельчают, полученную массу высушивают и сжимают в гранулы.

Проект строительства завода по производству пеллет входит в ТОР "Забайкалье", созданную в августе этого года. В октябре стало известно, что в территорию вошли восемь проектов с общим объемом инвестиций в 106 млрд рублей. В конце ноября губернатор Александр Осипов сообщил, что еще четыре проекта дополнительно войдут в ТОР, объем заявленных инвестиций по ним составит 13 млрд рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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