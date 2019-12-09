В Бурятии построили новую солнечную электростанцию

УЛАН-УДЭ, 9 декабря. /ТАСС/. Солнечная электростанция (СЭС) мощностью 15 мегаватт введена в эксплуатацию в Хоринском районе Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГК "Хевел".

"В Республике Бурятия введена в строй Хоринская солнечная электростанция, ввод ее в эксплуатацию позволит повысить надежность электроснабжения района и снизить потери при передаче электроэнергии", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что СЭС уже начала отпуск электроэнергии в единую сеть.

Прогнозируемый объем выработки электроэнергии за год на Хоринской СЭС составит 20 млн киловатт-часов. "Это позволит сэкономить 30 тыс. тонн угля <...>, обеспечив ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 10,5 тыс. тонн", - отметил в пресс-службе.

Хоринская солнечная электростанция - вторая СЭС, построенная компанией "Хевел", в республике. В 2017 году в Бичурском районе введена в эксплуатацию станция мощностью 10 мегаватт. "До конца 2022 года в регионе будут построены еще две солнечные электростанции в Джидинском районе суммарной мощностью 75 мегаватт, - приводит пресс-служба слова директора по реализации проектов ГК "Хевел" Мстислава Арапова. - Таким образом совокупная мощность новой экологически чистой генерации на территории Бурятии составит 100 мегаватт".

Бурятия, где в году до 300 солнечных дней, является одним из наиболее подходящих для развития солнечной энергетики регионов РФ. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что альтернативные источники энергии с емкостями для ее накопления - это то решение, которое может позволить развиваться сельскому хозяйству и другим видам хозяйственной деятельности на удаленных территориях региона.