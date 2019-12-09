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На Колыме отменили большинство льгот по налогам на имущество для бизнеса

Это связано с неэффективностью преференций

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Магаданской области отменили в регионе большинство преференций по налогу на имущество для бизнеса из-за их неэффективности. Об этом в понедельник сообщила ТАСС заместитель министра финансов Колымы Дарья Адамова.

В конце ноября газета "Известия" со ссылкой на расчеты Министерства финансов РФ сообщила, что преференции для бизнеса по налогу на прибыль и имущество по итогам 2018 года оказались неэффективными в 25 субъектах России, в том числе в Магаданской области. Из-за послаблений по налогам региональные бюджеты недополучили 211 млрд рублей. Однако власти многих субъектов не согласились с выводами Минфина. По их мнению, льготы помогают увеличивать доходы бюджетов, создавать высокотехнологичные рабочие места, повышать инвестиционную привлекательность, а в условиях Крайнего Севера без таких льгот и вовсе не привлечь бизнес в регион.

Магаданская область неэффективность преференций признала. "Проведенная оценка льгот <...> показала их неэффективность, вследствие чего внесены изменения в региональный закон о налоге на имущество, отменяющие большинство льгот по налогу на имущество организаций", - сообщила собеседница агентства.

По информации Адамовой, в 2018 году объем выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций составил 269,3 млн рублей. Она добавила, что в Магаданской области сейчас действует налоговая льгота для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Преференция имеет ограниченный срок действия до 31 декабря 2021 года, но будет отменена на один год раньше. Льгота не востребована, так как в регионе отсутствует ТОСЭР.

Право получать преференции по налогам на прибыль и на имущество, предназначенные для ускорения экономического и инвестиционного роста, имеют отдельные категории плательщиков: фармкомпании, инновационные организации, резиденты особых экономических зон или территорий опережающего развития, обладатели специнвестконтрактов, социальные предприятия и ряд других. Когда дополнительные доходы казны от расширения оборотов предприятий и притока капиталовложений выше, чем расходы на стимулирование активности, преференции признаются эффективными.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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