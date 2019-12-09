Арт-объект "Золушкина туфелька" появится в Майкопе в честь Евгения Шварца

МАЙКОП, 9 декабря. /ТАСС/. "Золушкина туфелька" станет первым посвященным Евгению Шварцу арт-объектом в Майкопе, где прошло детство и юность драматурга, прозаика, поэта и сценариста, сообщила ТАСС в понедельник руководитель туристско-информационного центра "Горы удовольствий", член региональной общественной организации "Туристическая Адыгея" Ольга Иванова.

"У Майкопа большая и интересная дореволюционная история, здесь жили персоны не только российского, но и мирового уровня. Майкопчане и туристы должны о них знать. В последней декаде декабря мы откроем первый для Майкопа арт-объект, посвященный Евгению Шварцу, чье детство и юность прошли в нашем славном городе, который он называл "родиной своей души". Это "Золушкина туфелька", - сказала она.

По словам Ивановой, арт-объект станет своеобразным гимном в честь таланта Шварца, написавшего сценарий по мотивам одноименной сказки Шарля Перро к получившему мировую известность советскому художественному фильму "Золушка", поставленному в 1947 году на киностудии "Ленфильм" режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро. Арт-объект планируется разместить в центре Майкопа в скверике Зюзина, недалеко от дома, где жила семья Шварца.

"Туфелька выполнена мастером из Белореченска Краснодарского края из металла в натуральную величину - 36 размера. Она будет укреплена на постаменте в виде лестницы. С одной стороны постамента планируется небольшая надпись, рассказывающая о Шварце как о майкопчанине, с другой стороны - цитата из пьесы сказочника, вложенная в уста Короля: "Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу - большой, а сердце - справедливым", - пояснила собеседница агентства.

Арт-объект и афоризмы

Фильм "Золушка" получил успех, в частности, благодаря афоризмам, автором которых был Шварц. Среди них - "Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь" (Золушка), "Связи связями, но надо же и совесть иметь" (Король), "Старые друзья - это, конечно, штука хорошая, но их уж ничем не удивишь!" (Король). "Арт-объект "Золушкина туфелька" призван не удивлять и не побуждать стремление сделать селфи, а прививать современникам, особенно молодому поколению, любовь к классике и истории, великодушие, любознательность и желание делать мир хотя бы на чуточку лучше, отметила Иванова.

"Золушкина туфелька" появится благодаря республиканскому гранту, полученному региональной общественной организации "Туристическая Адыгея". Средства гранта помогут общественникам реализовать еще ряд идей по арт-объектам. Следующими воплощениями истории дореволюционного Майкопа станут "бабочки" исследователя и путешественника, основателя Кавказского государственного природного биосферного заповедника Христофора Шапошникова, а также "майкопский кирпич" - как символ совести предпринимателей, владельцев небольших заводов, производящих качественную и красивую продукцию, из которой были построено большинство майкопских зданий, добавила Ольга Иванова.