В село на Чукотке доставят средства для отпугивания белых медведей

ТАСС, 9 декабря. Чукотское село Рыркайпий получит отпугивающие средства для белых медведей, сейчас возле населенного пункта бродит более 60 хищников. В данный момент вертолет с грузом не может вылететь из Анадыря из-за ветра и метели. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника управления охраны животного мира Чукотского автономного округа Егор Верещагин.

"По последним данным, там насчитывалось 64 медведя. Они все находятся на мысе Кожевникова, где для них в это время устраивается кормовая точка, чтобы они не заходили в село. Для "Медвежьего патруля", который занимается отпугиваем животных, закуплены сигнальные патроны и перцовый газ. Однако доставить это все сегодня мешает погода - сильная метель", - рассказал собеседник агентства.

В Рыркайпие отменили все общественные мероприятия, жителей предупреждают о мерах безопасности при помощи социальных сетей, мессенджеров, также расклеены памятки с контактными телефонами. Последний летальный случай, связанный с нападением медведя на человека у Рыркайпия, произошел в 2011 году.

Как сообщила на прошлой неделе пресс-служба Всемирного фонда дикой природы России, несколько десятков белых медведей собрались недалеко от Чукотского села Рыркайпий из-за аномального тепла в регионе. Мимо населенного пункта проходит путь миграции животных, но из-за отсутствия льда на воде медведи вынуждены оставаться у поселка. Они собрались на небольшом участке памятника природы регионального значения "Мыс Кожевникова".

По данным синоптиков, в этом году становление льда в акваториях Чукотки происходит в среднем на две недели позже обычного. В районе села Рыркайпий прочный лед установится, судя по данным Чукотского гидрометцентра, только к концу декабря.