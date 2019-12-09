В КЧР предлагают комплексный подход к психиатрическому освидетельствованию преподавателей

ЧЕРКЕССК, 9 декабря. /ТАСС/. Законопроект о психиатрическом освидетельствовании преподавателей в Карачаево-Черкесии считают хорошей инициативой, однако его реализация должна проводиться после комплексного изучения вопроса. Таким мнением поделился с ТАСС в понедельник ректор Карачаево-Черкесского государственного университета (КЧГУ) имени У. Д. Алиева Таусолтан Узденов.

Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко 28 ноября внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, в которых предлагается обязать преподавателей проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет. Законодатели рекомендуют отстранять от работы преподавателей на основании полученных от правоохранительных органов сведений о том, что работник образовательного учреждения подвергся уголовному или административному преследованию за правонарушение.

"Это хорошая инициатива, но, как показывает практика, на стадиях реализации многих важных законов возникают различные проблемы, нередко бывают перегибы, поэтому возникает ряд вопросов: насколько профессионально, объективно это будет проходить, кому будет передана реализация данной инициативы. Конечно, проблема существует, и не только в образовательных организациях - везде, где работа ведется непосредственно с людьми. Но все мы понимаем, что особенно актуально это, прежде всего, для организаций, чьи сотрудники общаются с детьми. Вообще, вопрос психического здоровья актуален для всего нашего общества, к решению этого вопроса надо подходить комплексно", - сказал Узденов.

Он пояснил, что согласен с тем, чтобы работников вузов, которые запятнали свою репутацию в ходе трудовой деятельности нарушением статей уголовного и административного кодексов, которые имеют отношение к психическому, физическому здоровью, профессиональной этике, отстраняли от работы. Но, по мнению ректора, пристальное внимание нужно уделять и морально-нравственным ориентирам, которые внедряются сегодня в общественное сознание.

"Государству необходимо заниматься вопросами общественной нравственности. Меня как гражданина этой страны, руководителя образовательной организации, педагога, отца беспокоит, что сегодня все ниже и ниже опускается планка моральных норм, насаждаются не свойственные нашей ментальности псевдоценности и многое другое, что вступает в противоречие с национальными, семейными традициями и, конечно, отражается на психическом состоянии как взрослых, так и детей", - заключил ректор.

По его словам, работники образования в первую очередь должны быть примером для подражания, служить нравственным ориентиром для молодежи. Семья и общество обязаны разделять эту ответственность, формируя здоровую во всех отношениях личность.