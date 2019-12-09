В Якутии студента и преподавателя наградили за спасение мужчины от медведя

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Ежегодную премию за проявленный героизм вручили студенту второго курса института естественных наук Николаю Эверстову и кандидату биологических наук, доценту эколого-географического отделения института Евгению Захарову, которые спасли человека от медведя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (СВФУ) в понедельник.

"1 июля 2019 года около пяти часов утра во время Российско-Германской экспедиции в Магаданской области на студента института естественных наук (ИЕН) СВФУ напал медведь: вытащил его из палатки и пытался утащить в лес. Во время нападения в одной палатке со студентом находился его одногруппник - Николай Эверстов, который не растерялся и храбро пытался оттащить друга от медведя. Преподаватель ИЕН Евгений Захаров, вовремя подбежав на крики и применив огнестрельное оружие, спас студента от медведя. Героический поступок Николая Эверстова и Евгения Захарова заслуживает уважения", - говорится в сообщении.

Премия в размере 100 тыс. рублей учреждена в честь студентов СВФУ Алексея Никифорова и Трифона Антонова, которые героически погибли во время спасения утопающих в 2015 году. Премия ежегодно вручается 9 декабря, в день Героев Отечества. Кандидатуры премируемых выдвигают члены Ученого совета СВФУ, далее их рассматривает специальная комиссия.