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Глава Карачаево-Черкесии объявил 31 декабря выходным днем

31 декабря в 2019 году станет выходным днем для всех, кто замещает государственные должности в администрации республики, для госслужащих, сотрудников предприятий и учреждений, находящихся в собственности региона

ЧЕРКЕССК, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в понедельник подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

"Сегодня подписал указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года. Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах", - написал Темрезов.

Согласно документу, 31 декабря в 2019 году станет выходным днем для всех, кто замещает государственные должности в администрации Карачаево-Черкесской Республики, для госслужащих, сотрудников предприятий и учреждений, находящихся в собственности региона. Органам местного самоуправления рекомендовано последовать примеру и объявить 31 декабря выходным днем.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря. В Роструде отмечали, что работники могут получить выходной 31 декабря, которое в 2019 году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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