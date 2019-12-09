Глава Карачаево-Черкесии объявил 31 декабря выходным днем

ЧЕРКЕССК, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в понедельник подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

"Сегодня подписал указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года. Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах", - написал Темрезов.