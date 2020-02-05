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Тайны морей и океанов. Что можно увидеть в крупнейшем в мире музее подводных аппаратов

© Антон Ваганов/ТАСС
В Кронштадте, городе моряков, находится музей обитаемых подводных самоходных аппаратов под открытым небом. В одной из машин посетители могут почувствовать себя гидронавтом или даже подводным разведчиком

Водолазные колокола и первые подводные лодки, батисферы, гидростаты и подводные планеры, батискафы и мезоскафы, подводные аппараты — разведчики континентального шельфа — что только ни создало человечество, чтобы покорить морские глубины.

Самоходные подводные обитаемые аппараты занимают среди всего этого особое место. В Кронштадте, на причале пирса Западной Усть-Рогатки, теперь из этих машин собрана коллекция "Эра гидрокосмоса" — самая крупная из всех, имеющихся в океанографических музеях других стран. 

Такие аппараты применяются в гражданских целях, в нашей стране их история отсчитывается с 1966 года, когда в СССР создали мощный рыбопоисковый подводный флот с глубиной погружения до 2000 м. 

Немного истории

Севастопольское экспериментальное конструкторское бюро подводных исследований — база "Гидронавт" — было создано в 1975 году. С помощью подводных агрегатов исследовались морские глубины, что позволяло вылавливать значительно больше рыбы и вести работу с водными ресурсами. Музей при Военно-морском флоте России в Кронштадте, о котором мы расскажем сегодня, представляет посетителям некоторые виды таких подводных аппаратов — с глубиной погружения до 400 метров.

Сначала это была просто выставка — экспонаты стали свозить сюда в 2017 году. При этом те, которые принадлежали другим ведомствам, передавались в ведение Военно-морского флота России.

"Их доставляли со всей страны — от Крыма до Камчатки", — рассказывает начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ Ленинградской военно-морской базы, капитан второго ранга Вячеслав Архипов.

Перед тем как предоставить музею, их отреставрировали военнослужащие Ленинградской военно-морской базы и сотрудники судостроительных заводов "Адмиралтейские верфи", "Пелла", "Канонерского судоремонтного завода" и предприятия "Обуховское".

Вся экспозиция — часть военно-исторического парка Западного военного округа.

Описание
© Антон Ваганов/ТАСС

Всего в музее в Кронштадте шесть машин, каждая из которых уникальна, и отнюдь не только потому, что выпущена ограниченным тиражом.

Подводный "Риф"

"Риф" привезли в Кронштадт из Севастополя — с "Гидронавта", где он базировался с 1986 года.

"Риф" может погружаться на глубину 100 метров, а география его 30-летней работы простирается от Черного до Балтийского морей и включает акваторию Финского залива. Передвигаться в "Рифе" может экипаж из двух человек. Аппарат использовался для поиска биологических запасов, рыбы в океанах и морях, минеральных ресурсов, изучал дно океанов.

Обитаемый подводный аппарат "Риф" Олег Павленко/ТАСС
Описание
Обитаемый подводный аппарат "Риф"
© Олег Павленко/ТАСС

Вячеслав Архипов рассказывает, что гидронавты с помощью этого аппарата осмотрели сотни километров подводных газопроводов и трубопроводов в Черном море, и это помогло выявить все дефектные и аварийные участки.

"По расчетам специалистов "Газпрома", для детального обследования только действующей нитки газопровода "Голицыно-2" — "Берег" на северо-западном шельфе Черного моря водолазам потребовалось бы 2,5 года (912 дней). А "Риф" справился с этим за 50 суток. Подтвержденный экономический эффект от работы аппарата только в 1986 году составил 1,3 млн рублей (в ценах 1986 года — прим. ТАСС)", — говорит Архипов.

"Лангуст"

"Старший брат" "Рифа", тоже прибывший с севастопольской базы "Лангуст", вмещает троих человек и может погружаться на гораздо большую глубину — 600 метров.

"Лангуст" побывал в водах Индийского и Атлантического океанов, гидронавты на нем искали запасы промысловых рыб, биоресурсы, кроме того, проводили геологические и геоморфологические изыскания — изучение рельефа и его строения — на шельфе и подводных горах этих океанов.

Батискаф "Лангуст" Олег Павленко/ТАСС
Описание
Батискаф "Лангуст"
© Олег Павленко/ТАСС

Одна из самых интересных экспедиций "Лангуста" — его "командировка" на озеро Иссык-Куль в Киргизии в начале 1990-х годов.

"Аппарат направили для проведения подводно-археологических работ, в ходе которых были подняты и исследованы образцы и фрагменты утвари затонувшего древнего города первых веков нашего тысячелетия", — вспоминает экс-гидронавт СССР первого класса, капитан ОПА "Лангуст" Николай Цебрик.

"С середины 2000-х годов и до 2017 года "Лангуст" вместе с "Рифом" искали и исследовали затонувшие корабли времен Крымской войны, подводные лодки и самолеты времен Великой Отечественной войны", — вспоминает гидронавт-исследователь третьего класса Александр Гадалин.

"С их помощью удалось провести ТВ- и фотосъемки немецкого самолета-амфибии "Дорнье", советской субмарины типа Щ304, которая затонула у побережья Крыма в 1943 году", — говорит Гадалин.

Необитаемый МТК-200

Один из первых советских морских роботов, необитаемый аппарат — морской телеуправляемый комплекс МТК-200 — привезли в Кронштадт из Петропавловска-Камчатского. Робот, похожий на луноход, нужен был для обследования затонувших подводных лодок. Кроме того, робот проводил подготовительные работы по спасению экипажей затонувших подводных лодок на глубинах до 200–300 метров.

Уже с конца 1970-х годов МТК-200 участвовал в подготовке к аварийным работам на Баренцевом море в районе Ура-Губы, помогая поднимать подводную лодку С-80, которая затонула в 1961 году при трагических обстоятельствах: экипаж в условиях урагана не смог справиться с поломкой, в результате чего все 68 человек погибли.

Морской робот МТК-200 Олег Павленко/ТАСС
Описание
Морской робот МТК-200
© Олег Павленко/ТАСС

С 1980-х годов МТК стоял на вооружении Военно-морского флота. Морской робот обследовал и фотографировал затонувшие объекты, поднимал на поверхность предметы весом до 100 кг, ремонтировал подводные части корпусов кораблей, причалов и проводил научно-исследовательские работы.

МТК-200 также оказывал помощь терпящим бедствие субмаринам, обеспечивая их воздухом высокого давления.

Спасательный глубоководный снаряд АС-5

Еще одна машина, представленная в музее, — спасательный глубоководный снаряд АС-5 — тоже использовался для спасения экипажа аварийной подлодки. Он способен передавать на тонущий борт средства поддержания жизнедеятельности и эвакуировать на поверхность до 20 человек за один рейс. Спасательный снаряд доставляется к месту назначения судном или подводной лодкой, а затем принимает экипаж тонущей субмарины на свой борт.

В 1984 году на учениях во время посадки на специальную площадку "аварийной" подводной лодки трубопровод гидравлики разорвался, и рабочая жидкость вытекла в трюм.

"Аппарат сполз с корпуса подлодки и лег на грунт. Экипаж АС-5 кружками собрал рабочую жидкость в специальную емкость, заправил систему гидравлики управления вертикальными винтами рабочей жидкостью и поднял аппарат на поверхность", — рассказывает Гадалин.

Спасательный глубоководный снаряд АС-5 Олег Павленко/ТАСС
Описание
Спасательный глубоководный снаряд АС-5
© Олег Павленко/ТАСС

АС-5 прослужил в составе Черноморского флота до 2007 года и за это время десятки раз участвовал в учениях по оказанию помощи условно тонущим подлодкам на глубинах 200 метров. В 2007 году аппарат передали Балтийскому флоту.

В музее Кронштадта есть и спасательный подводный агрегат того же родственного проекта — АС-22. Этой машине пришлось участвовать не только в тренировочных спасениях. В 1985 году АС-22 поднимал торпедолов ТЛ-993 с глубины 155 метров, а в 1987 году — вертолет Ка-27 с глубины 150 метров.

"Тритон-1М"

Один из самых таинственных экспонатов, представленных в музее, — сверхмалая проницаемая подводная лодка "Тритон-1М" — буксировщик водолазов. В нее вмещаются всего два человека.

Длина субмарины пять метров, она использовалась для рейдов и патрулирования акваторий портов, поиска подводных шпионов и диверсантов, постановки минных заграждений, подрывных зарядов, осмотра и восстановления подводных сооружений.

Подводная лодка "Тритон-1М" Олег Павленко/ТАСС
Описание
Подводная лодка "Тритон-1М"
© Олег Павленко/ТАСС

Автономное время работы лодки — шесть часов, а глубина погружения — 40 метров. Всего таких лодок завод "Ленинградское Адмиратлейское объединение" в Ленинграде выпустил 32. Из них до наших дней дошло в сохранности всего четыре экземпляра, один из которых и находится в Кронштадте.

Рядом с "Тритоном-1М" субмарина побольше — "Тритон-2".

Она выполняла те же функции, но на борт могла принять уже шесть человек — двоих членов экипажа и четверых водолазов. Лодки модели "Тритон-2" состояли на вооружении ВМФ СССР в период с 1975 по 1990 год. Таких лодок выпустили еще меньше — всего 13.

Малютка "Тритон 1М" уже успел стать любимцем туристов, которые в те редкие дни, когда музей пускает посетителей, с удовольствием залезают внутрь, чтобы сфотографироваться и почувствовать себя настоящими подводными разведчиками. Пока это единственная машина, куда могут попасть гости.

Музей открывается пока нерегулярно — по некоторым выходным и праздникам. Вячеслав Архипов говорит, что его планируют сделать постоянным, привлечь экскурсоводов, которые будут рассказывать об особенностях подводных аппаратов. Возможно, уже скоро гости смогут не только увидеть аппараты, но и посмотреть изнутри, как они устроены.

Олег Павленко

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