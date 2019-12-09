Для Якутии и Хабаровского края создадут карты зон затоплений

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Якутия и Хабаровский край могут стать следующими регионами после Амурской области, для которых создадут карты зон затоплений. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор ООО "Космические коммуникации" Михаил Киречко во время пресс-конференции.

"На первом месте сейчас регионы восточные - Хабаровский край, Якутия", - сказал Киречко. Он добавил, что удобнее создавать карты по бассейнам рек.

В свою очередь, президент - председатель правления АО "Российская национальная перестраховочная компания" Наталья Карпова уточнила, что ранее эксперимент проводили в Амурской области. Его результаты признаны удовлетворительными, карты региона уже верифицированы страховщиками.

Компания "Космические коммуникации" (входит в Роскосмос) в 2021 году создаст базу данных зон затоплений на территории России, которая позволит ускорить расчеты страховых премий и исключить случаи мошенничества. Система охватит 84 региона России. База будет включать в себя данные и результаты космической деятельности, собранные за несколько лет.