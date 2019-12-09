"Дом научной коллаборации" откроется в Чечне до конца 2019 года

ГРОЗНЫЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Центр развития современных компетенций детей "Дом научных коллабораций имени В. О. Яндарова" откроется до конца 2019 года на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ). Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор вуза Магомед Минцаев.

"Он сейчас уже оснащается, думаю, в середине декабря официально откроем с красной ленточкой. Это важный проект, потому что все вузы находятся в жесткой конкурентной борьбе за талантливых абитуриентов, начиная со школьного возраста. На базе "Дома научной коллаборации" будем работать с талантливыми школьниками, делать это на бесплатной основе и, соответственно, вести "селекцию" наших талантливых будущих абитуриентов. Это для нас - стратегическая задача", - отметил Минцаев.

По его словам, в рамках нацпроекта "Образование" также к 2021 году планируется завершить строительство второй очереди главного корпуса ГГНТУ, что позволит активизировать работу по привлечению иностранных студентов.

"Этот этап включает в себя огромный концертный зал на более 500 мест, два жилых блока и помещение для столовой. До 2019 года у университета вообще не было собственного жилья, и это было основной проблемой. После этого мы сможем уверенно двигаться по федеральному проекту "Экспорт образования", привлекать учащихся-иностранцев без ограничений", - сказал Минцаев.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Согласно федеральному проекту "Экспорт образования", к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов должно быть увеличено в два раза. На проектирование, строительство и реконструкцию студенческих городков в рамках "Экспорта образования" предполагается направить из федерального бюджета 102,2 млрд рублей. Межвузовский кампус для 6 тыс. иностранных студентов планируют построить в Перми к 2022 году.