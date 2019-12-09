Центра подготовки рабочих профессий откроется на базе вуза Чечне в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Центр профессиональной подготовки специалистов с присвоением рабочих профессий откроется на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ) в 2020 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС ректор вуза Магомед Минцаев.

"Роснефть" запустила большой проект по строительству центра профессиональной подготовки специалистов с присвоением рабочих профессий на базе нашего факультета среднего профессионального образования. Это уникальная лабораторная база, линии для практических тренингов, современные лекционные помещения. Полностью проект будет реализован к лету 2020 года", - сказал ректор.

По его словам, объект может быть использован в качестве лабораторной и практической базы не только для рабочих профессий, но и для подготовки бакалавров. Сейчас два модуля из трех готовы. Это первый опыт компании по созданию такого крупного учебного центра в стране. Кроме того, учебный центр "Грознефтегаз" также будет передислоцирован на площадку нашего факультета среднего профессионального образования с 2020 года", - добавил Минцаев.

Он также рассказал, что компания "Роснефть" ежегодно выделяет средства на поддержание практики студентов за пределами республики на своих объектах - нефтеперерабатывающих заводах.