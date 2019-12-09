Регионы СКФО планируют подать заявку на создание НОЦ по безопасности

ГРОЗНЫЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа планируют подать совместную заявку на создание научно-образовательного центра по противодействию социокультурным угрозам, техногенным и киберугрозам, а также терроризму. Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ) Магомед Минцаев.

"В борьбе с терроризмом и экстремизмом Чеченская Республика имеет достаточно большой опыт - как практический, так и в области гуманитарных исследований. По этим, а также по техногенным угрозам у СКФО достаточно мощная школа. Мы поняли, что безопасность - это направление, в котором мы сильны, это общий знаменатель, объединяющий все семь субъектов Северного Кавказа. И в этой части мы, как макрорегион, можем, в отличие от многих, претендовать на этот НОЦ. Пять субъектов уже дали свое официальное согласие, Ингушетия и Карачаево-Черкесия должны определиться", - рассказал Минцаев.

По его словам, в декабре планируется организовать расширенную стратегическую сессию для разработки и утверждение концепта программы деятельности НОЦ.

"Поскольку в нашем проекте участвуют минимум пять субъектов (а, скорее всего, все семь), на сессии обязательно должны присутствовать представители научного сообщества, бизнеса, администраций или правительств всех этих регионов. Группа разработчиков за два-три дня должна договориться о том, что именно образование и наука могут предложить государству, обществу и бизнесу отдельно по каждому субъекту СКФО и по макрорегиону в целом. Эта программа станет основным документом, с которым мы пойдем на конкурс", - добавил ректор вуза.

Создание сети из 15 НОЦ мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития. Для этого должны быть созданы привлекательные условия ученым для работы в РФ. В 2019 году должно быть создано пять таких центров - в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.