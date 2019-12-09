{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Регионы СКФО планируют подать заявку на создание НОЦ по безопасности

До конца планируется организовать расширенную стратегическую сессию для разработки и утверждение концепта программы деятельности НОЦ

ГРОЗНЫЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа планируют подать совместную заявку на создание научно-образовательного центра по противодействию социокультурным угрозам, техногенным и киберугрозам, а также терроризму. Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ) Магомед Минцаев.

"В борьбе с терроризмом и экстремизмом Чеченская Республика имеет достаточно большой опыт - как практический, так и в области гуманитарных исследований. По этим, а также по техногенным угрозам у СКФО достаточно мощная школа. Мы поняли, что безопасность - это направление, в котором мы сильны, это общий знаменатель, объединяющий все семь субъектов Северного Кавказа. И в этой части мы, как макрорегион, можем, в отличие от многих, претендовать на этот НОЦ. Пять субъектов уже дали свое официальное согласие, Ингушетия и Карачаево-Черкесия должны определиться", - рассказал Минцаев.

По его словам, в декабре планируется организовать расширенную стратегическую сессию для разработки и утверждение концепта программы деятельности НОЦ.

"Поскольку в нашем проекте участвуют минимум пять субъектов (а, скорее всего, все семь), на сессии обязательно должны присутствовать представители научного сообщества, бизнеса, администраций или правительств всех этих регионов. Группа разработчиков за два-три дня должна договориться о том, что именно образование и наука могут предложить государству, обществу и бизнесу отдельно по каждому субъекту СКФО и по макрорегиону в целом. Эта программа станет основным документом, с которым мы пойдем на конкурс", - добавил ректор вуза.

Создание сети из 15 НОЦ мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития. Для этого должны быть созданы привлекательные условия ученым для работы в РФ. В 2019 году должно быть создано пять таких центров - в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
Реклама на ТАСС
Центра подготовки рабочих профессий откроется на базе вуза Чечне в 2020 году
Он может быть использован в качестве лабораторной и практической базы не только для рабочих профессий, но и для подготовки бакалавров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС