Власти Дагестана готовы выделить более 275 млн рублей на улучшение водоснабжения 19 сел

МАХАЧКАЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана готовы направить более 275 млн рублей на улучшение водоснабжения 19 населенных пунктов, в которых проживают более 90,6 тыс. людей, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

Аукцион по отбору подрядчика для строительства водовода "Кизилюрт-Бабаюрт" состоится 12 декабря. Заказчиком выступает Дирекция единого государственного заказчика-застройщика Республики Дагестан. Источник финансирования - республиканский бюджет.

Согласно документации, водовод мощностью 15,5 тыс. куб. м в сутки будет построен "для обеспечения питьевых и бытовых нужд населения 19 населенных пунктов Кизилюртовского, Хасавюртовского и Бабаюртовского районов республики".

Победитель тендера должен будет построить водозаборные сооружения, переходы водовода через каналы, реки и автодорогу, возвести резервуары, смотровые и ремонтные колодцы и ограждение, а также благоустроить площадки вокруг резервуаров.

Все работы должны быть завершены до конца 2019 года. Вода по новому водоводу будет самотеком поступать от Чирюртовской ГЭС до села Бабаюрт. Подключение населенных пунктов к нему будет производиться отдельно, будут объявлены новые тендеры.

В Дагестане реализуется республиканский проект "Мой Дагестан - моя вода", в соответствии с которым из республиканского бюджета впервые выделено 1,7 млрд рублей на улучшение водоснабжения в 50 населенных пунктах. Средства направлены на строительство и модернизацию 30 объектов водоснабжения, 25 из которых будут введены в эксплуатацию в текущем году.