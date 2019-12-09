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Туризм принес в бюджет Ямала 967 млн рублей с начала 2019 года

Власти региона отмечают, что турпоток на Ямал в этом году составил 172 тыс. человек

САЛЕХАРД, 9 декабря. /ТАСС/. Туризм принес в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 967 млн рублей с начала 2019 года. Это почти на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил ТАСС директор департамента молодежной политики и туризма правительства ЯНАО Наиль Хайруллин в понедельник.

"Если учитывать доходы, полученные от размещений в гостиницах, то сумма составляет 967 млн рублей. Если мы возьмем в расчет еще авиаперелеты, то сумма будет считаться миллиардами, но здесь также идут в расчет местные жители, которые временно покидали регион. В основе именно гостиничный бизнес. По сравнению с прошлым годом, это плюс 170 млн рублей", - сказал Хайруллин.

По его словам, турпоток на Ямал в этом году составил 172 тыс. человек. При этом, отметил Хайруллин, количество туристов, приезжающих в северный регион, за последние три года ежегодно увеличивается на 10%. "За последние три года турпоток на Ямал ежегодно увеличивается на 10%, что выше, чем среднероссийский показатель. Вместе с тем, мы понимаем, что большинство туристов - это командированные люди, которые приезжают на Ямал, в первую очередь, с бизнес-целями, но параллельно у них есть время на посещение наших достопримечательностей и выезда на экскурсии. Таких у нас, по нашим оценкам, 85%", - отметил он.

Интерес туристов к Ямалу, по мнению директора департамента, связан с повышением узнаваемости региона в стране и в мире. За 2019 год Ямал посетило порядка 8,5 тыс. иностранных туристов.

"Это связано с большим количеством конгрессных мероприятий, которые проводятся на территории региона. В том числе это связано с тем, что повышается узнаваемость региона, и здесь флагманом является наш праздник - День оленевода, который проходит в марте. В этом году Салехард поставил рекорд - более 30 тыс. туристов посетили День оленевода", - добавил Хайруллин.

Ямало-Ненецкий автономный был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев. В арктической части зима морозная, с метелями, туманами, но даже в южной части лето не продолжается более 100 дней (в арктической и субарктической зонах не более 68 дней).

Теги
РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
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