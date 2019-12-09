Республика Марий Эл перевыполнила план ремонта дорог по нацпроекту на 2019 год

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. План по ремонту дорог по нацпроекту перевыполнили в Республике Марий Эл в 2019 году на 13%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ по итогам встречи руководителя ведомства Евгения Дитриха с главой республики Александром Евстифеевым.

"Обсуждался вопрос реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как сообщил глава республики, в текущем году в рамках нацпроекта отремонтировано 173 км автодорог - на 20 км больше, чем было запланировано. На 2020 год завершены торги по региональным объектам. Всего в субъекте насчитывается чуть более 3 тыс. км региональных трасс", - говорится в сообщении.

В общей сложности по нацпроекту в регионе планируется привести в нормативное состояние около 500 км дорог. В текущем году региону выделили более 1,6 млрд рублей на реализацию нацпроекта. По словам главы Марий Эл, власти региона контролируют качество выполнения работ по ремонту дорожной сети.

"Несмотря на небольшой бюджет, мы обновили оборудование нашей лаборатории и очень жестко следим за качеством, за соблюдением нового стандарта и не позволяем работать так, как это было: использовать остатки инертных материалов прошлых лет и так далее", - сказал Александр Евстифеев, слова которого приводит пресс-служба.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.