Ставрополье в 2020 году направит на благоустройство дополнительно 900 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в следующем году направят 900 млн рублей дополнительно на создание комфортной среды в городах и селах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора региона.

"200 млн рублей будет направлено для дополнительного финансирования программы поддержки местных инициатив, это позволит обеспечить все заявки, которые пришли от муниципалитетов в этом году. Еще 700 млн уйдет дополнительно на благоустройство территорий в рамках программы формирования комфортной городской среды" - говорится в сообщении.

В 2019 году общий бюджет программ благоустройства в регионе составил порядка 1,5 млрд рублей. Увеличить затраты на благоустройство в 2020 году регион сможет после получения дополнительного гранта из федерального бюджета.

"По итогам 2019 года Ставропольский край получил из федерального бюджета дополнительные федеральные средства на социально-экономическое развитие в размере 1 млрд 22 млн рублей. Основанием для получения гранта стало достижение регионом высоких темпов экономического роста", - отметили в пресс-службе.

Помимо благоустройства, дополнительно 120 млн рублей направят на поддержку агропромышленного комплекса края.