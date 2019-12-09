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Крупные питомники для бездомных животных создадут на Ставрополье в 2020 году

В настоящее время в регионе в основном действуют приюты для животных, работу которых обеспечивают общественники

СТАВРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют создать в 2020 году два крупных питомника для бездомных животных общей вместимостью порядка 4 тыс. мест. Об этом в понедельник сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"В следующем году в крае будут созданы два крупных питомника, каждый рассчитан на содержание 2 тысяч животных. Один разместим на Кавминводах, в Предгорном районе. Другой - на территории Изобильненского городского округа", - написал он на своей странице в Instagram.

Оба учреждения будут подведомственны краевому управлению ветеринарии. "На муниципалитеты возложим обязанности по отлову и транспортировке животных. Финансирование всей работы - бюджетное. В питомниках бездомные животные будут лечиться и стерилизоваться. Также будем стараться искать им новых хозяев", - пояснил Владимиров.

В настоящее время в регионе в основном действуют приюты для животных, работу которых обеспечивают общественники и зоозащитники.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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