Руководство администрации Оренбурга ушло в отставку после увольнения мэра

ОРЕНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Заместители мэра Оренбурга и главы округов города ушли в отставку вслед за главой Дмитрием Кулагиным, накануне написавшим заявление о прекращении полномочий по собственному желанию. О кадровых изменениях в мэрии говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации во вторник.

"10 декабря первый заместитель главы города Оренбурга Владимир Ильиных приступил к исполнению обязанностей главы города до проведения конкурса на должность главы города. В соответствии с Уставом города в связи с прекращением договора на исполнение полномочий главы города прекращены договоры на исполнение полномочий всех заместителей главы города и глав округов", - сказано в информации.

На должность главы Южного округа Оренбурга до момента определения основного работника назначен Алексей Палагин, ранее занимавший должность заместителя главы Южного округа Оренбурга по Ленинскому району, Северного - Дмитрий Корнев, ранее занимавший должность первого заместителя главы Южного округа Оренбурга.

Также до вступления в должность вновь избранного главы города заместителем по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству назначен Михаил Серегин, исполнять обязанности зама по вопросам ЖКХ и транспорта будет Артем Гузаревич, до этого возглавлявший Южный округ Оренбурга.

Обязанности заместителя главы города по экономике и финансам возложены на Ольгу Анисимову, ранее занимавшую должность начальника финансового управления; заместителя по социальной политике - на Светлану Золотухину, до этого возглавлявшую управление по социальной политике администрации, уточнили в пресс-службе.

Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин, который занимал этот пост с декабря 2018 года, написал в понедельник заявление об отставке по собственному желанию. Устав Оренбурга предполагает, что глава города избирается на конкурсной основе, который при необходимости объявляет Оренбургский городской совет. По итогам конкурса комиссия из десяти человек (пять из них назначает Горсовет, пять представляет губернатор) предлагает не менее двух кандидатур для назначения, за них голосуют депутаты муниципалитета.