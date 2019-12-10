Эксперт: новые правила сертификации учебников надо разработать для регионов РФ

НАЛЬЧИК, 10 декабря. /ТАСС/. Новые правила сертификации нужно разработать для учебников, входящих в федеральный перечень и рекомендуемых для использования в школах в регионах РФ. Такое мнение ТАСС выразил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель общественного совета министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии, президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков.

Сохроков поднял этот вопрос 29 ноября на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям в Нальчике. По его данным, сейчас в КБР используют 92 учебника по родным языкам и около 50 пособий, но ни один из них не включен в федеральный перечень.

"После моего выступления мы с министром просвещения Ольгой Юрьевной Васильевой имели разговор. Мы надеемся на ее высочайший профессионализм, надеемся, что нас услышали, что будут даны установки и выработаны механизмы, по которым предложат варианты, как упростить эту систему и найти средства, предусмотреть их в межбюджетных отношениях. <...> Сертификация учебников должна иметь усовершенствованные общие правила, их надо выработать для всех регионов России", - сказал Сохроков.

Сертификация включает процедуру экспертизы - учебники должны отправлять в Москву, там назначается экспертная комиссия. Специалисты (обычно из регионов) должны проверить учебники и дать заключение, объяснил Сохроков.

"Экспертиза необходима для исключения различного рода фальсификаций, искажения исторической действительности и для того, чтобы в учебники не вносили ненужные, вредные, а иногда искаженные факты касательно истории, чтобы они способствовали правильному воспитанию и образованию детей", - добавил он.

Эксперт назвал процедуру сложной и недешевой. "Это довольно дорого, особенно дотационным регионам сложно найти десятки миллионов рублей на эти цели, что тормозит процесс", - добавил Сохроков. Он считает, что экспертизу можно проводить и в регионах, это значительно удешевит и упростит процедуру. "Можно доверить это региональным министерствам образования, ведь все равно эксперты берутся из местной среды. К примеру, у нас в республике есть научный центр Российской академии наук, прекрасный классический университет, гуманитарно-исследовательский институт, есть замечательные поэты и писатели. Надо им дать разрешение на эту работу. После можно экспертной оценке подвергнуть какую-то часть учебников, которая может вызвать сомнения. По истории чаще всего бывают нарушения, по географии, культуре народов региона", - резюмировал собеседник агентства.