{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: новые правила сертификации учебников надо разработать для регионов РФ

По словам члена Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Хаути Сохрокова, в КБР используют 92 учебника по родным языкам и около 50 пособий, но ни один из них не включен в федеральный перечень

НАЛЬЧИК, 10 декабря. /ТАСС/. Новые правила сертификации нужно разработать для учебников, входящих в федеральный перечень и рекомендуемых для использования в школах в регионах РФ. Такое мнение ТАСС выразил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель общественного совета министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии, президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков.

Сохроков поднял этот вопрос 29 ноября на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям в Нальчике. По его данным, сейчас в КБР используют 92 учебника по родным языкам и около 50 пособий, но ни один из них не включен в федеральный перечень.

"После моего выступления мы с министром просвещения Ольгой Юрьевной Васильевой имели разговор. Мы надеемся на ее высочайший профессионализм, надеемся, что нас услышали, что будут даны установки и выработаны механизмы, по которым предложат варианты, как упростить эту систему и найти средства, предусмотреть их в межбюджетных отношениях. <...> Сертификация учебников должна иметь усовершенствованные общие правила, их надо выработать для всех регионов России", - сказал Сохроков.

Сертификация включает процедуру экспертизы - учебники должны отправлять в Москву, там назначается экспертная комиссия. Специалисты (обычно из регионов) должны проверить учебники и дать заключение, объяснил Сохроков.

"Экспертиза необходима для исключения различного рода фальсификаций, искажения исторической действительности и для того, чтобы в учебники не вносили ненужные, вредные, а иногда искаженные факты касательно истории, чтобы они способствовали правильному воспитанию и образованию детей", - добавил он.

Эксперт назвал процедуру сложной и недешевой. "Это довольно дорого, особенно дотационным регионам сложно найти десятки миллионов рублей на эти цели, что тормозит процесс", - добавил Сохроков. Он считает, что экспертизу можно проводить и в регионах, это значительно удешевит и упростит процедуру. "Можно доверить это региональным министерствам образования, ведь все равно эксперты берутся из местной среды. К примеру, у нас в республике есть научный центр Российской академии наук, прекрасный классический университет, гуманитарно-исследовательский институт, есть замечательные поэты и писатели. Надо им дать разрешение на эту работу. После можно экспертной оценке подвергнуть какую-то часть учебников, которая может вызвать сомнения. По истории чаще всего бывают нарушения, по географии, культуре народов региона", - резюмировал собеседник агентства.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Власти Забайкалья перевыполнили план 2019 года по переселению граждан из аварийного жилья
Фактическое переселение граждан в регионе началось с 4 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС