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Власти Забайкалья перевыполнили план 2019 года по переселению граждан из аварийного жилья

Фактическое переселение граждан в регионе началось с 4 декабря

ЧИТА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края перевыполнили в этом году план переселения граждан из аварийного жилья по программе, рассчитанной на 2019-2025 годы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 декабря назвал Забайкальский край в числе десяти регионов, отстающих в реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

"В рамках программы, рассчитанной на 2019-2025 годы, для Забайкальского края на этот год был установлен целевой показатель, в регионе нужно было расселить 0,85 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. <...> На сегодняшний день в крае расселены 15 семей с аварийной площади в 0,93 тыс. кв. м. С гражданами заключены договоры социального найма", - сказали в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что фактическое переселение граждан в регионе началось с 4 декабря, а в правительстве РФ использовали данные по состоянию на 1 декабря.

Помимо этого, в Забайкалье приобрели еще 12 жилых помещений для расселения людей с 0,68 тыс. кв. м. "Проводятся регистрационные действия по оформлению этих квартир. Их передадут гражданам до конца года", - добавили в министерстве.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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