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В Железноводске отреставрируют бюветы с минеральной водой

В зданиях бюветов будет произведен ремонт, обновят фасады и установят архитектурную подсветку

ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Действующие бюветы с минеральной водой отреставрируют в Железноводске Ставропольского края в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Питьевые галереи, в которых размещены минеральные источники "Славяновский", "Смирновский" и "Лермонтовский" обновят весной 2020 года. Бюветы отремонтируют к началу высокого курортного сезона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что это действующие бюветы, которые периодически ремонтируют, они находятся в нормальном состоянии.

По данным пресс-службы, в зданиях бюветов будет произведен ремонт, обновят фасады и установят архитектурную подсветку. Также в каждом бювете будут установлены экраны, где будет размещаться актуальная информация о городе и событийных мероприятиях для жителей и туристов.

Бюветы были построены в Железноводске в разное время. Первым появился "Лермонтовский" в 1916 году, затем "Славяновский" в 1918 году и "Смирновский" в 1930 году.

Также, как ранее сообщала пресс-служба, в 2020 году отреставрируют комплекс летних бюветов и "храмы воздуха" в Курортном парке, они находятся в заброшенном состоянии и в данный момент не работают.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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