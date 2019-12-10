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В Кабардино-Балкарии в Терек и его притоки выпустили 300 тыс. мальков каспийского лосося

С начало года компания выпустила в реки региона более 700 тыс. молоди лососевых

НАЛЬЧИК, 10 декабря. /ТАСС/. Филиал компании "Русгидро" в Кабардино-Балкарии (КБР) выпустил в реку Терек и его притоки на территории республики более 300 тыс. мальков каспийского лосося для восполнения популяции рыбных ресурсов. Об этом сообщается во вторник на сайте компании.

"Кабардино-Балкарский филиал "Русгидро" совместно с Западно-Каспийским территориальным управлением Росрыболовства выпустил в реку Терек и его притоки более 300 тыс. молоди каспийского лосося", - говорится в сообщении. Как отмечается, искусственное воспроизводство водных биоресурсов в регионе предусмотрено проектами строительства и эксплуатации Каскада Нижне-Черекских ГЭС и Верхнебалкарской малой ГЭС.

Министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев, присутствовавший на мероприятии, отметил, что власти региона рассчитывают увеличить популяцию форели. "Мы видим ответственный подход компании, которая использует воду для выработки электроэнергии и уделяет должное внимание охране водных объектов, в том числе восполнению их биоресурсов. Благодаря выпуску молоди мы надеемся увеличить популяцию форели, которая занесена в Красную книгу", - приводятся в сообщении слова Шаваева.

Всего в 2019 году при поддержке "Русгидро" в реки региона было выпущено более 700 тыс. молоди лососевых. Как отмечается, за последние пять лет при участии компании Терек и его притоки пополнились более чем 2 млн мальков ценных пород рыб.

Первые акции по восполнению рыбных ресурсов были проведены гидроэнергетиками в 2003 году на Дальнем Востоке, тогда в водохранилище Бурейской ГЭС в Амурской области было выпущено 36 тыс. мальков осетра и сазана. В дальнейшем эту инициативу поддержали Дагестанский, Карачаево-Черкесский, Кабардино-Балкарский и Североосетинский филиалы "Русгидро", Новосибирская, Саратовская, Жигулевская, Воткинская, Чебоксарская ГЭС, Каскад Кубанских ГЭС и Чувашская энергосбытовая компания. За годы проведения акции в водоемы регионов были выпущены осетровые (стерлядь, осетр, калуга), карповые (белый амур, карп, толстолобик, сазан), лососевые (форель, лосось), а также кормовые беспозвоночные. Часть этих видов является особо ценными и занесена в Красную книгу.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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