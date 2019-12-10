В Севастополе открылся сквер имени героя-подводника Астана Кесаева

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Сквер имени Героя Советского Союза Астана Кесаева открылся в Севастополе во вторник.

"Имя Астана Николаевича Кесаева навсегда связало Севастополь и Северную Осетию. Современники помнят его как бесстрашного командира подводной лодки, умного и жизнерадостного учителя, настоящего патриота своей страны. Очень символично, что этот сквер накануне Года памяти и славы мы называем именем Астана Кесаева", - сказал на открытии сквера врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Инициативу разбить сквер и установить монумент Кесаеву предложили в 2017 году в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Северная Осетия - Алания и городом Севастополем. Как уточнили в пресс-службе правительства Севастополя, в новом сквере, расположенном на проспекте Октябрьской Революции, созданы прогулочные дорожки, игровые и спортивные зоны, парковка. Мемориальный камень привезли из Северной Осетии, его высота около 4 м; на мемориале изображены подлодка, звезда Героя Советского Союза и написано "Астан Кесаев".

На открытие сквера приехала североосетинская делегация во главе с руководителем республики Вячеславом Битаровым. Представители Северной Осетии посетили могилу Кесаева на кладбище Коммунаров в Севастополе и приняли участие в высадке деревьев в новом сквере.

"В Осетии нет даже ни одной судоходной реки, но так сложилась судьба, что Астан Николаевич Кесаев попал на флот и стал командиром подводной лодки, хотя к началу войны ему было всего 27 лет. Его подлодка не раз попала под вражеские атаки и бомбардировки, но умелое руководство командира позволяло спасти и судно, и команду. От имени жителей нашей республики и от себя лично благодарю за то, что свято бережете память о героических защитниках Отечества, увековечивая их имена в названиях улиц, площадей, школ, музеев, парков и сквером. Я уверен, что сквер Астана Кесаева будет служить ярким напоминанием о легендарном подводнике", - отметил Битаров.

О Кесаеве

Кесаев родился 11 сентября 1914 года в кавказском селе Дигора (сейчас - город в Северной Осетии). С 1933 года служил на флоте. Войну встретил в городе Николаеве, где достраивалась подводная лодка "М-117" (этот класс кораблей также называют "малютки"). Участвовал в обороне Севастополе и Северного Кавказа, потом - в освобождении Крыма; в задачи подлодки входили дозорная служба, высадка разведгрупп моряков на берег, атаки на морских путях противника. Всего с мая 1942 года по март 1944 года совершено 14 боевых походов.

В одном из походов экипаж "М-117" обнаружил около Южного берега Крыма усиленный конвой гитлеровцев: в окружении 16 противолодочных кораблей и авиации к Севастополю следовал большой транспорт с войсками фашистов. Кесаев принимает решение прорвать оборону противника и в надводном положении торпедировать транспорт, план удается исполнить; после атаки около 12 часов подлодку преследовали вражеские миноносцы, на нее было сброшено более 100 бомб, но "малютка", получив серьезные повреждения, смогла вернуться в базу. Весь экипаж был награжден орденами "Красной Звезды", а командир Кесаев удостоен звания Герой Советского Союза.

После войны Кесаев окончил военно-морскую академию в Ленинграде, служил в Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище. Умер в 1977 году, похоронен в Севастополе.

Именем Астана Кесаева названы улицы и школы во Владикавказе, Дигоре и Севастополе.