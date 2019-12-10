Власти Ставрополья: обновленные рынки привлекают больше предпринимателей

Власти Ставрополя и инвесторы проводят работу по реконструкции и модернизации городских рыночных площадок. Ранее был отремонтирован рынок "Тухачевский" в одном из спальных микрорайонов. Масштабная реконструкция в 2019 году начата на рынке "Нижний" в центральной части города – дефицит парковочных мест осложнял автомобильное движение возле рынка, а условия устаревшего торгового павильона не соответствовали современным требованиям.

"Был проведен капитальный ремонт, он разделен на две очереди. Осенью 2019 года прошел технический запуск первой очереди, где созданы условия для торговли продуктами питания, оборудована парковка в цокольном этаже, в работе применены энергосберегающие технологии. Созданные современные и комфортные условия привлекают на отремонтированные площадки больше бизнесменов", - пояснили ТАСС в администрации.

Запуск второй очереди рынка, где развернется торговля непродовольственными товарами, запланирована на конец 2019 года. Постепенно обновляется и "Верхний" рынок города – фасад здания облицован новыми материалами, проведено благоустройство территории. В 2020 году эту работу планируется продолжить.