Глава ОП Ингушетии поддержал идею проведения психиатрического освидетельствования учителей

МАГАС, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Общественной палаты Ингушетии, декан юридического факультета Ингушского государственного университета Мовлат-Гирей Дзагиев поддерживает законопроект о психиатрическом освидетельствовании преподавателей и считает необходимым проводить такую процедуру раз в два года.

Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко 28 ноября внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, в которых предлагается обязать преподавателей проходить психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет. Законодатели рекомендуют отстранять от работы преподавателей на основании полученных от правоохранительных органов сведений о том, что работник образовательного учреждения подвергся уголовному или административному преследованию за правонарушение.

"Освидетельствование один раз в пять лет, например, слишком редко, надо чаще проверять. При наших стрессовых ситуациях, при нашей стрессовой жизни за пять лет психика человека может сильно измениться. Можно два раза в четыре года проверять, то есть через каждые два года, чтобы лучше контролировать состояние дел в этой сфере. Это очень важно, поскольку психологическая несовместимость преподавателя и студентов может повлечь различные последствия, в том числе конфликты, а это может быть небезопасно для обеих сторон", - сказал ТАСС во вторник Дзагиев.

Он также отметил, что необходимо выяснять при проверках отношение преподавателя к окружающим, к детям, насколько его воспринимают ученики или студенты, насколько он воспринимает их и их потребности. "Их взаимоотношения находятся в плоскости психики. Не зря в школах сейчас широко практикуется введение должности психолога, в школах это очень целесообразно, особенно это касается в коррекционных школ. Там это крайне необходимо", - добавил он.

Дзагиев также считает, что последнее слово в принятии решения о приеме на работе человека, который подвергался уголовному или административному преследованию за правонарушение, должно оставаться за трудовым коллективом. "При приеме на работе думаю, надо принимать коллективное решение. Все зависит от того, за что он был наказан, тут надо разбираться, все растолковать. Конечно, опасных людей, даже с погашенной судимостью, допускать к детям нельзя", - добавил он.