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В Чечне реконструируют мост через реку Сунжа 1985 года постройки

Работы предполагают укрепление и расширение проезжей части моста

ГРОЗНЫЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" намерены в 2020 году реконструировать в Грозном мост через реку Сунжа, который был построен в 1985 году и не соответствует требованиям безопасности. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Грозном запланирована реконструкция моста через реку Сунжа. Построенный еще в 1985 году автомобильный мост протяженностью 70,5 м перестал соответствовать требованиям надежности и безопасности, и его реконструкция имеет для столицы региона большое значение", - говорится в сообщении.

Работы предполагают укрепление и расширение проезжей части моста. "Реконструкция моста позволит увеличить его грузоподъемность, мост станет шире. Проезжая часть существующего моста равна 6,5 м, общая ширина моста - 9,5 м, ширина проезжей части моста после реконструкции будет равна 7,5 м, а общая ширина моста - 16 м. Это позволит снизить поток машин через центр города и благоприятно скажется на его экономическом и экологическом состоянии", - уточнили в пресс-службе.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году, помимо реконструкции моста через Сунжу, в Грозном отремонтируют дороги на 42 улицах.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Теги
РоссияСКФОЧечня
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