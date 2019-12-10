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"Национальные канатные дороги" поставят оборудование на "Архыз" и "Ведучи"

Пропускная способность дороги на "Архызе" составит 1,2 тыс. человек в час, на курорте "Ведучи" 2,4 тыс. человек в час

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Предприятие "Национальные канатные дороги" начнет поставку оборудования для горнолыжных комплексов для курортов "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Ведучи" в Чеченской Республике. Об этом сообщила пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК), при участии которой создано предприятие.

Производство "Национальные канатные дороги" - совместное предприятие Корпорации развития Северного Кавказа, КСК и компании Poma SAS. Первая производственная площадка предприятия создается в Кабардино-Балкарии на базе завода "Севкавренгтен". По планам инициаторов проекта, создание данного производства на Кавказе принесет в федеральный бюджет в 2018-2028 годах от 212 млн рублей до 1 млрд рублей налога на прибыль.

"Состоялось подписание соглашений о поставке высокотехнологичного оборудования канатных дорог на курорты Северного Кавказа. Соглашения предусматривают поставку пассажирской канатной дороги гондольного типа на карачаево-черкесский "Архыз" и канатной дороги типа "3S" на чеченский "Ведучи", - говорится в сообщении по итогам подписания соглашения на площадке российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам.

Поясняется, что гондольная канатная дорога пропускной способностью 1,2 тыс. человек в час обеспечит доступ туристов к проектируемой открытой панорамной площадке, расположенной на хребте Абишира-Ахуба и к горным маршрутам "Архыза".

Для курорта "Ведучи" предполагается установить канатную дорогу типа 3S, которая соединит южный и северный склоны "Ведучи". Предполагается, что длина подъемника составляет 4,4 км, каждая из 30 кабин вместит в себя 32 пассажира. Пропускная способность дороги составит 2,4 тыс. человек в час.

"Мы очень тщательно подходим к отбору технологий и оборудования для всесезонных курортов. Берем лучшие европейские технологии, адаптируем их под условия Северного Кавказа. Для этих задач КСК создало совместное с французами предприятие "Национальные канатные дороги", выступившее подписантом соглашений с французской стороны", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФОЧечня
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