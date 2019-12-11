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Власти Сахалина намерены привлечь крупных застройщиков для увеличения ввода жилья

Благодаря этому власти надеются сбить ажиотажный спрос и снизить стоимость квартир
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют увеличить объемы строительства жилья, привлекая в регион крупные строительные компании с материка. Таким мнением в среду с корреспондентом ТАСС поделился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Какие меры мы можем принять, чтобы изменить ситуацию [со стоимостью жилья в регионе]? Прежде всего, необходимо увеличить объемы строительства чтобы сбить ажиотажный спрос. Это находит отражение в нашей программе по увеличению объемов строительства жилья. Для этого необходимо привлекать, кроме сахалинских строителей, еще и крупных игроков с материка, которые хорошо себя зарекомендовали и имеют технологии, позволяющие быстро и эффективно возводить жилье в больших объемах. Сейчас правительством Сахалинской области ведутся переговоры с такими потенциальными партнерами", - сообщил глава региона.

По словам Лимаренко, увеличение объемов строительства прослеживается в регионе уже сейчас. Общий объем введенного в 2019 году жилья должен составить 316 тыс. кв. метров - на 20% больше показателя прошлого года. В следующем году на Сахалине и Курилах планируется ввести 430 тыс. кв. метров, а затем ежегодно будут возводить более 500 тыс. кв. метров. Благодаря этому стоимость жилья будет постепенно снижаться. Строительство нового жилья в регионе ведется, в том числе, в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

В конце ноября глава Минстроя России Владимир Якушев заявлял, что федеральные власти готовы оказывать регионам помощь в поддержке застройщиков. В настоящее время по размеру стоимости жилья Сахалинская область входит в список лидеров не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране, наравне с Москвой. Средняя цена за 1 кв. метр на первичном рынке Южно-Сахалинска составляет более 150 тыс. рублей в новостройках эконом-класса. На вторичном - стоимость кв. метра в среднем составляет от 80 тыс. рублей.

Высокие цены на жилье губернатор региона объясняет тремя причинами. По его словам, спрос значительно превышает предложение. В результате цены держатся на прежнем уровне или растут. Кроме того, Сахалинская область приравнена к районам Крайнего Севера, а также имеет особые сейсмоопасные условия, поэтому на сметную стоимость в значительной мере влияют индексы, применяемые субподрядчиками при строительстве объектов. Это сказывается на стоимости материалов, труда и техники. Третья причина - большие транспортные затраты, так как область расположена на островах. Значительная часть строительных материалов, таких как цемент, металлоконструкции и металл, завозятся с материка.

Ранее заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев сообщал о том, что группа компаний "ПИК", включенная в перечень системообразующих предприятий российской экономики, рассматривает возможность начать массовую жилую застройку на территории Сахалинской области и Приморского края.

Национальный проект

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий по стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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