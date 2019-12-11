Эксперт: для развития туризма на Северном Кавказе необходима единая цифровая платформа

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Развитию туризма на Северном Кавказе будет способствовать создание единой цифровой платформы, на которой турист сможет не только увидеть туристический потенциал всех регионов СКФО, но и забронировать необходимый набор услуг. Такое мнение в интервью ТАСС высказал советник главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Анвар Гаджиев.

"Хочу обратить внимание на необходимость появления единой цифровой платформы - это некий туристический Uber, куда будущий гость СКФО сможет зайти, увидеть весь имеющийся потенциал округа как туристического кластера, выбрать для себя одно или несколько направлений, забронировать гостиницу и так далее. При этом он должен быть уверен, что получит именно тот сервис и то качество услуг, которое было обозначено на сайте, а не приобретет "кота в мешке", когда на картинке одно, а в реальности нечто совсем другое. Там же должна быть возможность подобрать, например, сертифицированного гида-экскурсовода, инструктора по горным лыжам и так далее", - сказал Гаджиев.

Он также добавил, что туризм наряду с производством экологически чистой продукции АПК остается одной из основных составляющих инвестиционного потенциала Северного Кавказа.

"Потенциал Северо-Кавказского округа колоссальный - прежде всего в области АПК, туризма, создания полноценной пищевой промышленности. Эти отрасли недооценены инвесторами, но развиваться они должны кластерно, причем главная привлекательность - это экологическая чистота продукции, которую сегодня может предложить потребителям Северный Кавказ, и уникальные природные условия для развития всех видов туризма, за исключением космического", - отметил эксперт.