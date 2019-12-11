Эксперт: закон о горных территориях повысит в них уровень жизни и поможет ведению бизнеса

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Законопроект о горных территориях, разработанный по инициативе Министерства РФ по делам Северного Кавказа, поможет систематизировать существующие меры поддержки и создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в горной зоне, считает советник главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Анвар Гаджиев.

"Речь идет о законопроекте, который регулировал бы и регламентировал особый режим для работы в горных территориях. Этот закон должен объединить и систематизировать, в том числе все уже существующие меры поддержки, которые определяются разными нормативно-правовыми актами, касающимися сельского хозяйства, образования, медицины и так далее", - сказал Гаджиев.

По его словам, поддержка горных территорий необходима, в том числе для предотвращения оттока населения из горных сел Северного Кавказа.

"Сейчас происходит их стремительное "опустынивание", отток населения в города, и, если не предпринять решительных действий, последствия могут сложиться плачевные. Федеральный закон призван решать эту проблему, включая обеспечение налоговых режимов и иных преференций с точки зрения ведения предпринимательской деятельности в горных территориях. То есть речь идет о том, что должна быть создана единая нормативно-правовая база в формате федерального закона, который учитывал бы все исчерпывающие меры поддержки - финансовые и не только", - пояснил собеседник агентства.

Проект закона разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ при участии экспертов Института географии Российской академии наук по инициативе Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Предполагается, что принятие документа позволит наладить правовое регулирование общественных отношений на горных территориях стран СНГ, создать условия для повышения уровня жизни населения горных территорий, устойчивого национального пространственного развития, сохранения уникальных горных экологических систем, традиционного образа жизни, культурных традиций.