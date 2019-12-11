Участок водовода в Пятигорске улучшат после аварии, оставившей без воды 150 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил проработать меры по модернизации участка водовода под Пятигорском, где произошел прорыв трубы. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы региона.

Авария на водопроводе в Пятигорске 10 декабря оставила без воды 150 тыс. человек. В зону отключения попали 15 школ, 12 детских садов, две больницы, администрация города. Водоснабжение было восстановлено в среду утром.

"Губернатор поручил провести обследование всего более чем 6-километрового участка водовода и предусмотреть меры по его модернизации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Владимиров поставил задачу свести к минимуму возможность повторения такой ситуации. По предварительным данным, ЧП произошло вследствие технической изношенности трубы.

"Надо проводить обследование, получить заключение и планировать необходимые мероприятия. Такие ЧП осложняют жизнь пятигорчанам, влияют на репутацию города-курорта. Это напрямую затрагивает тысячи и тысячи людей. Нельзя допускать, чтобы такие ситуации повторялись", - приводятся в сообщении слова главы края.