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В регионы Поволжья и Предуралья к выходным придет похолодание

Сильных осадков в этих регионах не ожидается
Пермь Карина Бурьян/ТАСС
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Пермь
© Карина Бурьян/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Морозная погода ожидается к выходным в регионах Поволжья и Предуралья, куда в начале декабря пришло аномальное тепло. В Оренбуржье ночью температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, похолодание ожидается также в Кировской области, Башкирии, Пермском крае, сообщила во вторник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Поволжье и Предуралье до конца текущей недели будет находиться под влиянием антициклона, здесь обойдется без существенных осадков. При этом в ближайшие дни и в выходные везде похолодает, по ночам начнут усиливаться морозы, в выходные возможно понижение температуры до минус 5-10 градусов, местами ниже, в дневное время температура будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов. В Оренбуржье, Башкирии, Пермском крае температурный режим будет по-зимнему морозный, по ночам [ожидается] минус 13-18 градусов, местами до минус 20, днем в Оренбуржье может быть около минус 10 градусов мороза", - сказала Волосюк.

По ее словам, понижение температуры воздуха ожидается к выходным и в Пермском крае, где днем столбик термометра будет показывать до минус 7-12 градусов. В Кировской области к выходным по ночам ожидаются десятиградусные морозы, днем - минус 7-10 градусов. В Ижевске, по данным Удмуртского Гидрометцентра, похолодает уже в четверг: к вечеру 12 декабря температура воздуха достигнет минус 10 градусов, на дорогах будет гололедица.

В среду в регионах Приволжского федерального округа в основном пасмурно и прохладно. В Саратовской области, по данным ГУ МЧС по региону, из-за тумана видимость местами не превышает 500 м, на дорогах и тротуарах - гололедица. На скользкие тротуары жалуются жители Ульяновска. Плюсовая температура днем и небольшой мороз ночью привели к образованию ледяной корки.

В Перми облачно и плюс 2 градуса, на тротуарах местами лужи и наледь. В Ижевске и Кирове, где в среду утром температура воздуха была около нуля, к обеду пошел снег.

Теги
РоссияБашкортостанУдмуртияПермский крайКировская областьОренбургская областьСаратовская область
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