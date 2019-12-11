Объемы дорожных работ по нацпроекту увеличатся на Ставрополье в 2020 году на 20%

СТАВРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Объем ремонта дорог местного и регионального значения в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" вырастет на Ставрополье в 2020 году на 20% к уровню текущего года. В регионе отремонтируют 133 км трасс, сообщила в среду пресс-служба краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В этом году дорожники успешно завершили дорожный сезон в рамках нацпроекта и отремонтировали 111 км региональных и местных автодорог. В следующем году нас ожидает еще более амбициозная задача - привести в нормативное состояние 133 км дорожного полотна, где 107 км - местные дороги, 26 - региональные трассы", - приводятся в сообщении слова министра Евгения Штепы.

Проведение работ запланировано в четырех районах края, одном городском округе и трех городах. В частности, в Ставрополе планируется отремонтировать участки восьми наиболее загруженных дорог. Ранее власти региона отмечали, что реализация нацпроекта позволяет сконцентрировать усилия на ремонте местных дорог. "Мы решаем масштабные задачи по созданию комфортной, современной, безопасной и надежной транспортной инфраструктуры на дорогах края", - сказал Штепа.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.