В одном из сел Ингушетии построят новую школу на 720 мест

МАГАС, 11 декабря. /ТАСС/. Новую школу на 720 мест в рамках нацпроекта "Образование" начнут строить в сельском поселении Верхние Ачалуки в Ингушетии в 2020 году, завершить строительство планируют в 2021 году. Новая школа позволит разгрузить существующие, также будут созданы новые рабочие места, сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.

"В 2020 году мы начинаем строительство школы на 720 мест в сельском поселении Верхние Ачалуки в рамках регионального проекта "Современная школа" [нацпроекта "Образование"], а завершить возведение объекта мы намерены в 2021 году. Строительство новой школы позволит сократить дефицит ученических мест в этом селе и ликвидировать трехсменный режим образования в уже существующей школе", - передает пресс-служба слова начальника отдела целевых программ, государственного заказа и обеспечения Минобрнауки Ингушетии Бейали Султыгова.

По его словам, строительство новой школы не только позволит улучшить качество образования и разгрузить существующие школы, но и создаст более 120 новых рабочих мест. "В сельском поселении на данный момент функционируют две школы, одна из которых построена в 1976 году. Несмотря на то, что школа рассчитана на 320 мест, в настоящее время в ней обучаются более 1 тыс. учащихся. Ввод в эксплуатацию новой школы позволит разгрузить старую, а также создаст 125 новых рабочих мест", - цитирует также пресс-служба Султыгова.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.