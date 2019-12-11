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В Приморье сняли режим ЧС, введенный из-за ливней в августе

Всего на компенсацию ущерба потребовалось около 2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду подписал распоряжение о снятии режима ЧС, введенного в регионе в августе из-за проливных дождей и паводка, сообщила пресс-служба краевой администрации.

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Губернатор ввел режим ЧС в крае в конце августа, он был необходим для привлечения сил и средств на восстановление поврежденной инфраструктуры, а также для заключения срочных контрактов на проведение этих работ.

"Региональный режим ЧС, введенный в муниципалитетах Приморского края в августе этого года из-за проливных дождей, снят. Распоряжение об этом подписал губернатор Олег Кожемяко во время заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в среду, 11 декабря. Как доложили главе региона руководители профильных департаментов администрации Приморья и руководители пострадавших муниципалитетов, практически все восстановительные работы по ликвидации последствий стихии завершены", - говорится в сообщении.

Всего на компенсацию ущерба от наводнения из федерального и краевого бюджетов направлено около 2 млрд рублей. По словам губернатора, дорожная и коммунальная инфраструктура должна быть восстановлена до конца года.

Из-за затяжных дождей летом 2019 года в Приморье были подтоплены 1,3 тыс. домов, в которых проживали около 13,2 тыс. человек, и почти 7,4 тыс. придомовых территорий. В зону паводка попали 47 населенных пунктов на территории 17 муниципальных образований.

В начале октября президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению пострадавшим нового жилья, организации ремонта, оценке ущерба от стихии и формированию списков людей, имеющих право на выплаты и другую помощь. При этом бюджетам регионов должны выделить субсидии на помощь аграриям, в том числе в восстановлении посевных площадей.

Теги
РоссияПриморский край
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