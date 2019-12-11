Пассажирам поездов "Ласточка" расскажут историю городов Смоленской области

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Администрация Смоленской области совместно с Московской железной дорогой реализует проект по брендированию скорых пассажирских поездов "Ласточка", курсирующих по направлению Москва - Смоленск, сообщил в среду в ходе пресс-конференции губернатор региона Алексей Островский. Пассажирам расскажут об истории, достопримечательностях и архитектуре городов Смоленской области.

"Мы договорились с Московской железной дорогой, что все "Ласточки", которые будут курсировать [по маршруту] Москва - Смоленск, будут закреплены именно за нашим сообщением. И внутри мы все вагоны распишем. Покажем всю нашу Смоленщину людям, которые мимо нее проезжают. Наши усадьбы, наши храмы, нашу историю", - сказал Островский.

Как отметил губернатор Смоленской области, в частности, пассажиры смогут узнать об истории городов региона, различных достопримечательностях, например, о музее-заповеднике "Хмелита" - бывшей усадьбе дворян Грибоедовых. Кроме того, по словам Островского, власти региона озвучили просьбу увеличить количество скорых пассажирских поездов сообщением Москва - Смоленск с четырех до шести в сутки в связи с большим пассажиропотоком.