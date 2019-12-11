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В КЧР на конференции обсудят вопросы сохранения языков народов региона

Она пройдет 19 декабря в Карачаево-Черкесском госуниверситете имени У. Д. Алиева

ЧЕРКЕССК, 11 декабря. /ТАСС/. Участники конференции в Карачаево-Черкесии обсудят проблемы и вопросы сохранения родных языков народов республики. Конференция будет организована 19 декабря в Карачаево-Черкесском госуниверситете имени У. Д. Алиева, рассказали ТАСС в среду в пресс-службе вуза.

"19 декабря на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева пройдет Межрегиональная научно-практическая конференция "Проблемы сохранения и развития языков народов Карачаево-Черкесской Республики", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, участники конференции выступят с докладами о путях сохранения и развития языков народов КЧР, вопросах функционирования родного языка в поликультурной среде, правовых основах и механизмах реализации государственной языковой политики. Будут затронуты вопросы современных проблем тюркологии и кавказоведения, грамматического строя языков народов КЧР, традиций и инноваций в методике преподавания родных языков и литературы в школах и вузах, вопросы социолингвистики.

"В рамках конференции планируется провести презентацию первых в Карачаево-Черкесии литературно-художественных журналов на языках народов КЧР - "Абазашта адзыхьква", "Тау аяз", "Саьвле", "Хэку", учредителем которых является Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева", - добавила сотрудница вуза.

Организаторами конференции выступают Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева, региональное министерство образования и науки, министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, общественные организации республики "Русь", "Къарачай алан халкъ", "Адыгэ хасэ", ассоциация "Апсадгьыл" и "Ногай эль".

КЧР - один из самых многонациональных субъектов РФ, там проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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