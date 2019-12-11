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Более 2,7 тыс. соцобъектов подключат к интернету в Дагестане к концу 2021 года

На эти цели власти планируют потратить 1,5 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана до конца 2021 года подключат к интернету более 2,7 тыс. социально значимых объектов. Работы ведутся по федеральному проекту "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика РФ", сообщила в среду пресс-служба правительства республики.

"В текущем году планируется подключить 661 объект (фельдшерско-акушерские пункты, школы, пожарные части и др.), всего до конца 2021 года планируется подключить более 2700 объектов, из которых 162 - по беспроводной системе. Сумма государственного контракта составит 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По мнению министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергея Снегирева, эти мероприятия позволят поднять на новый уровень телемедицину и дистанционное образование.

"Приоритетным направлением для Дагестана также является и развитие сети подвижной радиотелефонной связи, и широкополосного доступа к сети Интернет для создания непрерывной зоны покрытия на территории республики, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах. По предварительным данным, операторами связи в ближайшие годы планируется инвестировать в развитие инфраструктуры связи в Республике Дагестан более 2 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Снегирева.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется направить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

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