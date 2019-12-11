Эксперт: введение электронных трудовых книжек снизит нелегальное трудоустройство в СКФО

СТАВРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Переход на электронные трудовые книжки в 2020 году позволит защитить данные работающих граждан, а также в перспективе снизит нелегальное трудоустройство в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Таким мнением с ТАСС поделился кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического, земельного и трудового права Юридического института Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Роман Нутрихин.

Закон об электронной трудовой книжке вступает в силу с 2020 года. Работодатели с 1 января будут передавать сведения о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд. В 2020 году работники смогут либо выбрать электронную форму, либо оставить бумажную трудовую книжку.

"В регионах Северного Кавказа большое количество работников, которые не трудоустроены официально, они фактически не защищены законом. Это направлено прежде всего на снижение теневого трудоустройства, потому что электронные базы доступны для проверки и Генеральной прокуратурой РФ, и Следственным комитетом РФ. [Это поможет] бороться с теневым трудовым рынком, в перспективе будет способствовать увеличению легального трудоустройства", - пояснил собеседник агентства.

По мнению Нутрихина, электронные базы абсолютно прозрачны, туда будет невозможно приписать статистику. Государство получит электронную карту трудоустройства, причем в динамике, и это будет серьезным инструментом государственной политики в сфере трудоустройства, считает эксперт. "Это, прежде всего, инструмент эффективного управления, который повлияет в лучшую сторону на эффективность государственной политики, на наведение порядка, наказание тех, кто использует незаконный труд людей и не предоставляет им тех прав, которые гарантированы федеральным законодательством", - сказал он.

Кроме того, с введением инициативы станут невозможными потери трудовых книжек, их уничтожения, некорректные записи в них, уверен собеседник агентства. "Электронную трудовую книжку невозможно потерять, невозможно забыть, в нее невозможно вписать что-то незаконное, а работник больше не будет сталкиваться с проблемой восстановления этого документа", - добавил Нутрихин.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что переход на электронные трудовые книжки в 2020 году будет носить исключительно добровольный характер, при желании работники могут оставить бумажную версию этого документа. Те, кто не успеет сообщить о своем решении в 2020 году, смогут это сделать в последующем, пояснил глава Минтруда.