Проект "Эко вызов" по охране арктической природы реализуют в Мурманске в течение года

МУРМАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Мурманский арктический государственный университет запустит в регионе проект "Эко вызов", посвященный проблемам экологии и развития городов в Арктике. Как сообщили ТАСС в вузе, в течение года по проекту в Мурманской области запланированы несколько десятков мероприятий.

"Проект "Эко вызов" будет включать десятки мероприятий для самых разных возрастных аудиторий, это сотни участников", - сказали в МАГУ.

Старт проекту будет дан в четверг открытием выставки современного дизайна "Ctrl+Art" в центральном деловом комплексе Мурманска. Экспозиция представит результаты интенсивного курса для студентов "Арт-дизайн", организованного в рамках прошедшего в МАГУ в ноябре III Международного форума "Креативные индустрии Арктического региона". На открытии авторы представят работы, посвященные экологическим проблемам региона, и поделятся отношением к экологическим проблемам региона. Посетителям выставки предложат проголосовать за наиболее актуальный экологический вызов, стоящий перед регионом, а также поделиться собственным представлением о том, какие объекты природы Заполярья требуют особо пристального внимания.

Проект продолжат в 2020 году. В Мурманске пройдет серия бесплатных мастер-классов для детей и подростков, посвященных вопросам городской среды и экологии, первый в регионе "зеленый" экологический диктант с участием экологов и компаний энергетики, арт-проект "Экофутуризм" о проблемах загрязнения окружающей среды и многое другое. Завершится проект "Эко вызов" крупным фестивалем с таким же названием.

Как отмечают организаторы, проект призван дать возможность участникам по-новому взглянуть на проблемы экологии и развитие городской среды, научиться разумно потреблять энергию, перерабатывать мусор, давать вторую жизнь вещам.