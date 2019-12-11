Метеостанция Деда Мороза откроется на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 11 декабря. /ТАСС/. Метеостанция Деда Мороза для наблюдения за климатом в кавказских горах откроется 25 декабря на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Для детей также будут подготовлены образовательные программы, сообщил в среду первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов в своем Instagram.

"25 декабря на курорт "Архыз" приедет настоящий российский Дед Мороз из Великого Устюга. И не просто приедет, а откроет сказочную метеостанцию по наблюдению за климатом кавказских гор на высоте 2240 м. Метеостанция Деда Мороза на Кавказе будет работать круглый год под патронажем фонда "Посети Кавказ" и "Курортов Северного Кавказа", - написал он.

Байсултанов уточнил, что на метеостанции будут подготовлены интерактивные образовательные программы для детей. Детям расскажут об основах климатологии, смене времен года, механизмах образования погодных явлений и изменении температур. "Архыз" приглашает гостей курорта, всех, кто планирует провести новогодние каникулы на Северном Кавказе, прикоснуться к миру новогоднего волшебства и порадовать детей", - добавил первый замминистра.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час. В зимнем сезоне 2018-2019 годов в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта в поселке Романтик - новые трассы и две секции канатной дороги "Северное сияние", которые поднимают туристов на 2336 м, где начинается основная зона катания.