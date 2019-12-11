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Целевые показатели по расселению из аварийного жилья в КБР выполнены полностью

По графику республиканской программы к 1 сентября 2025 года в КБР расселят 1012 граждан из 58 аварийных многоквартирных домов

НАЛЬЧИК, 11 декабря. /ТАСС/. Целевые показатели программы на 2019 год по переселению из аварийного жилья в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) выполнены. Такая информация содержится в справке, предоставленной ТАСС в среду правительством региона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 декабря на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию обратил внимание на то, что есть задержки по выполнению программы в республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Кабардино-Балкария, в Забайкальском и Ставропольском краях, Тамбовской и Тверской областях, а также в Еврейской автономной области.

"В Кабардино-Балкарии утверждена республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в КБР в 2019-2025 годах". Участниками первого этапа [2019-2020 годов] были определены села Малка, Этоко, Совхозное Зольского района. В настоящий момент площадь расселенного аварийного жилищного фонда [в селении Малка] составляет - 344 кв. м, количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, - 25, целевые показатели, предусмотренные федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", выполнены", - говорится в справке.

В правительстве добавили, что администрации вошедших в программу населенных пунктов заключили четыре муниципальных контракта на приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию. "Соответственно, освоение денежных средств предусмотрено после ввода в эксплуатацию жилых домов. Полное завершение первого этапа программы по переселению граждан планируется ускоренными темпами в декабре 2019 года, вместо предусмотренного срока 31 декабря 2020 года", - уточняется в справке.

По графику республиканской программы к 1 сентября 2025 года в КБР расселят 1012 граждан из 58 аварийных многоквартирных домов, которые признаны непригодными для жилья до 1 января 2017 года.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно проекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. человек. При этом, показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годы. Также к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. Кроме того, планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия "ветхих домов". Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.

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