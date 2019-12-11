Эксперт: реализация нацпроектов в СКФО создает базу для прихода крупных инвесторов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Реализация национальных проектов в регионах Северного Кавказа позволяет существенно улучшить социальную инфраструктуру и создать условия для привлечения в СКФО крупных инвесторов, такое мнение в интервью ТАСС высказал директор Северо-Кавказского института-филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), председатель Общественного совета при Минкавказе РФ Азамат Тлисов

"Участие в реализации национальных проектов дало возможность регионам СКФО существенно улучшить социальную инфраструктуру - это и программа по строительству школ и детских садов, и модернизация здравоохранения, сейчас активно развивается дорожная инфраструктура. Это первоочередные задачи, решение которых позволит думать о следующем шаге в развитии региона - приходе крупных инвесторов и реализации масштабных проектов", - сказал Тлисов.

По его словам, сегодня одна из главных задач для Северного Кавказа - это достижение определенного социального стандарта для населения всех территорий СКФО.

"Нам нужно думать о комплексном развитии территории, как можно более быстрыми темпами сокращая разницу в развитии по сравнению другими российскими регионами. На это сегодня направлены усилия, которые предпринимают и Министерство по делам Северного Кавказа, и институты развития, созданные правительством страны и региональными органами власти. В определенном смысле они формируют бизнес-среду, поэтому реализация инвестпроектов на Кавказе - это не только бизнес, это в целом социальное развитие Северо-Кавказского федерального округа", - добавил эксперт.