Эксперт: объявленный в Чечне 2020 год Годом туризма даст толчок развитию бизнеса в регионе

ГРОЗНЫЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Новые возможности для развития бизнеса в сфере туризма смогут получить предприниматели Чечни благодаря тому, что 2020 год объявлен в регионе Годом туризма. Такое мнение ТАСС высказал председатель ассоциации малого бизнеса в Чечне, зампредседателя регионального отделения Русского географического общества Максим Бугаев.

"То, что глава региона Рамзан Кадыров объявил 2020 год Годом туризма, даст дополнительные возможности для развития бизнеса в сфере туризма, создания инфраструктуры, ну и позволит создать дополнительные рабочие места. Мы надеемся, что со стороны чиновников будут оказываться максимальные льготы предпринимателям при оформлении документации, что будет встречное движение к нам. Я имею в виду документацию на выделение земельных участков, временных разрешений и прочее", - сказал Бугаев.

По его словам, члены ассоциации малого бизнеса региона намерены весной 2020 года открыть три площадки для отдыха туристов, которые предпочитают экстремальные путешествия и остановки в палатках, и для путешествующих в трейлерах.

"Члены ассоциации планируют открыть будущей весной несколько площадок для караванеров в рамках Года туризма. Пропускная способность площадок будет зависеть от турпотока, насколько будет информировано население, в том числе и России, о наличии таких площадок в нашем регионе, в которых могут остановиться туристы, получить определенный комфорт, удобство и дальше следовать своему маршруту. Мы планируем открыть такие площадки в трех районах: горных Веденском и Шатойском, и равнинном Надтеречном", - добавил собеседник агентства.

Эксперт отметил, что на таких площадках туристы смогут отдохнуть, привести себя в порядок, принять душ, подсоединив к водопроводу свои трейлеры, и подзарядить аккумуляторы, гаджеты и т. д. благодаря подведенному к площадке электричеству. "Для "палаточных" туристов будут также обеспечены места и созданы определенные удобства, это душевые кабины, места для стирки вещей и т. д.", - сказал Бугаев.

По данным министерства туризма республики, за девять месяцев 2019 года Чечню посетило более 160 тыс. туристов из 70 стран, около 150 тыс. туристов - жители России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья - побывали в республике в 2018 году. В 2017 году регион посетили более 100 тыс. туристов. В 2016 году побывали более 80 тыс. туристов, в 2015 году - около 60 тыс., в 2014 году - 34 тыс.