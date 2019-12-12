Турпоток в Карачаево-Черкесию по итогам 2019 года вырастет на 11%

ЧЕРКЕССК, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии прогнозируют увеличение туристического потока в 2019 году на 11% по сравнению с прошлым годом - до 1,5 млн человек, сообщил в интервью ТАСС министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов.

"Мы стараемся не только развивать инфраструктуру, но и работать с гостями так, чтобы они чувствовали наше знаменитое кавказское гостеприимство, так что оценку туристической индустрии КЧР дают сами любители активного отдыха. Прогнозируем, что по итогам 2019 года общий туристический поток будет на уровне 1,5 млн человек. То есть по сравнению с результатами предыдущего года (1,35 млн) увеличение трафика составит 11%", - рассказал Эркенов.

Он отметил, что ожидаемый турпоток в предстоящий зимний сезон на курорте "Домбай" составит около 300 тыс. человек и столько же на "Архызе". Благодаря благоприятным природно-климатическим условиям и системам искусственного оснежения горнолыжный сезон продлится до апреля.

За 2018 год Карачаево-Черкесскую Республику посетили более 1,3 млн туристов, в 2017 году этот показатель составил 1,2 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".