Власти ЕАО попросят помощи в расселении домов, жители которых обратились к Путину

ТАСС, 12 декабря. Власти Еврейской автономной области попросят федеральный центр помочь в расселении из аварийных домов в Биробиджане жителей, которые записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом ТАСС сообщили в четверг в администрации Биробиджана.

Жители нескольких домов в Биробиджане вывесили плакат с просьбой к президенту о помощи в расселении, ссылаясь на то, что местные и региональные власти не реагируют на проблему. Также они записали видеообращение. Это жители домов барачного типа, попавших в зону подтопления во время паводка, который произошел в ЕАО летом-осенью 2019 года. В октябре вопросы ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке обсуждали на совещании, которое провел президент России Владимир Путин. Он призвал делать все возможное, чтобы помочь пострадавшим.

"Эти дома - деревянные многоквартирные бараки - были признаны аварийными в 2016-2017 годах, но во время паводка этого года попали в зону затопления, что усугубило их состояние. По программе переселения жилья их должны расселить в 2020-2024 годах. Мы сформировали списки таких домов по городу, область обратится с ними в правительство РФ для изыскания средств на их расселение в более ранние сроки", - сказал представитель администрации.

В этих домах проживают около 90 человек, чтобы их расселить необходимы более 62 млн рублей. Всего в списке 17 многоквартирных домов, которые были подтоплены во время паводка, шесть из них - аварийные. Паводки начались в Еврейской АО в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек и подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, свыше 40 тыс. га сельхозугодий, дороги. Пострадавшими признали более 10 тыс. человек.

Всего в Биробиджане до 2025 года необходимо расселить 62 аварийных дома, сносу подлежат свыше 27,6 тыс. кв. метров. В домах проживают более 1,6 тыс. человек.