Почти все федеральные автодороги в Карелии приведены в норму

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Наивысший в России показатель приведения в порядок автомагистралей достигнут в Карелии. Как сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ, об этом было заявлено на посвященной развитию транспортной инфраструктуры республики встрече секретаря СБ РФ Николая Патрушева с первым заместителем министра транспорта РФ Иннокентием Алафиновым и главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Встреча состоялась в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, председателем которой является Патрушев.

"В развитии транспортной инфраструктуры региона достигнуты значительные результаты, активно ведется строительство капитальных искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения", - говорится в сообщении. В 2019 году завершено строительство двух мостовых переходов. По пяти мостам строительно-монтажные работы продолжаются.

"За шесть лет работы Госкомиссии в Карелии отремонтировали многие трассы регионального значения, а 92% федеральных дорог приведены в нормативное состояние - это высший показатель по стране", - подчеркивается в сообщении. В частности, отремонтирован переданный в федеральную собственность участок дороги "Подъезд к Петрозаводску". Сегодня это - освещенная современная трасса, связывающая аэропорт с административным центром республики. В Петрозаводске возведен Гоголевский путепровод - двухполосный мост над железной дорогой между центром города и развивающимися микрорайонами.

Идет работа над авиасообщением с республикой и реконструкцией аэропорта Петрозаводск. "Новое здание аэровокзала планируется открыть к торжественным мероприятиям, посвященным юбилею Карелии", - напомнили в СБ РФ. Несмотря на то, что работы еще не окончены, воздушный пассажиропоток уже увеличился почти вдвое: с 36 до 69 тысяч человек за аналогичный период в 2018 году. Появилось регулярное авиасообщение Петрозаводска с Москвой и другими городами страны.

На встрече речь шла и о проблемах транспортного комплекса республики. Так, из-за неготовности к настоящему времени проектной документации оказалось невозможным размещение государственного заказа по ряду мероприятий ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" с началом реализации в 2019 году. В частности - по реконструкции автовокзала Петрозаводска, опорной сети автостанций в регионе, по реконструкции моста через реку Неглинка в Петрозаводске.