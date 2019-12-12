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СКФО удвоит объем горнолыжного туризма к 2035 году при наличии господдержки

В 2022 году республиканские власти планируют открыть горнолыжный курорт "Мамисон"

НАЛЬЧИК, 12 декабря. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа смогут увеличить объемы горнолыжного туризма вдвое к 2035 году при наличии интереса со стороны инвесторов и федеральной поддержки. Таким мнением с ТАСС поделился заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии (КБР) Ахмат Сумаев.

Замначальника управления внутреннего туризма и государственных целевых программ Ростуризма Алексей Бардин ранее заявил, что объем рынка горнолыжного туризма в России должен удвоиться к 2035 году.

"Горнолыжные курорты в регионах СКФО активно развиваются, планируется развитие в Карачаево-Черкесии ("Архыз", "Домбай"), Кабардино-Балкарии ("Приэльбрусье", "Черек"), Северной Осетии ("Мамисон"), Чечне ("Ведучи"). Если сегодня все эти дестинации, которые запланированы на уровне Ростуризма, на уровне субъектов СКФО [будут поддержаны], то в масштабах Северного Кавказа [объем горнолыжного туризма] однозначно будет удваиваться", - сказал собеседник агентства.

По словам Сумаева, это реальная задача при достаточных инвестициях и господдержке. "Горнолыжный туризм - это инвестиционно емкий вид туризма, необходимы госпрограммы, оказание содействия в развитии инфраструктуры, в том числе места коллективного размещения, горнолыжные трассы. Если найдутся инвесторы, которые это будут делать, <...> при государственной поддержке это реально", - сказал замминистра.

Сумаев отметил, что в Кабардино-Балкарии разработан проект туристско-рекреационного кластера "Черек", в который входит проект по строительству горнолыжного курорта в Черекском ущелье. "Например, Домбай, Эльбрус - там трассы достаточно сложные, а вот Черекский кластер, который мы включили в туркластер "Черек", там в основном трассы для начинающих. Логистически он будет доступным, 40 минут езды от Нальчика", - рассказал Сумаев, подчеркнув, что к проекту проявляют интерес инвесторы.

Ранее и. о. министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков заявил, что на новогодние каникулы в Приэльбрусье существенного роста потока туристов ожидать не стоит. По его словам, туристический поток в прошлом году в целом по республике составил 552 тыс. человек, что на 20% больше, чем в 2017 году. За девять месяцев 2019 года в Приэльбрусье побывало на 20% больше отдыхающих, чем за аналогичный период прошлого года. В декабре глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что власти региона планируют открыть горнолыжный курорт "Мамисон" в 2022 году.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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