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Кавказский заповедник выпустит книгу об истории Западного Кавказа и заповедной территории

В нее войдут не публиковавшиеся ранее фотографии и свидетельства

МАЙКОП, 12 декабря. /ТАСС/. Книга "История Кавказского заповедника", содержащая ряд ранее не публиковавшихся фотографий и свидетельств, издается заповедником в честь его 95-летнего юбилея, отмечаемого в этом году, сообщила в четверг пресс-служба заповедника.

"Сейчас в честь юбилея подготовлена к печати книга "История Кавказского заповедника". В числе авторов исторического издания - сотрудники заповедника Сергей Трепет, Юрий Спасовский, а также давний друг и научный волонтер заповедника Митя Андреев. В книге собраны сведения для учителей, краеведов, туристов, экскурсоводов, ученых, всех, кому интересна история нашего края и заповедной территории, причем большинство фотографий и свидетельств никогда и нигде ранее не публиковались", - говорится в сообщении.

В новом издании описаны исторические события, происходившие на территории Западного Кавказа с древнейших времен до современности. Книга содержит данные о дольменах, ацангуарных комплексах древних пастухов, наскальных рисунках, средневековых крепостях Великого шелкового пути. Ученые рассказывают о событиях Кавказской войны, путешествиях первых естествоиспытателей, кубанской охоте великих князей Романовых, истории организации Кавказского заповедника, а также событиях Великой Отечественной войны, истории восстановления популяции зубра на Кавказе. Отдельные главы посвящены достижениям ХХ века и современности, пояснили в пресс-службе.

"Книга будет выпущена ограниченным тиражом в подарочном формате, с тканевым твердым переплетом и тиснением, ляссе-закладкой. В серии "Животный мир Кавказского заповедника" уже вышли в свет издания "Переднеазиатский леопард: возрождение и легенды", "Зубр в Кавказском заповеднике", "Кавказский бурый медведь", "Кавказский благородный олень" и "Птицы Кавказского заповедника", - добавили в пресс-службе.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, которому 12 мая исполнилось 95 лет, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Западная часть Большого Кавказа по разнообразию флоры и фауны, их сохранности не имеет себе равных не только в Кавказском регионе, но и среди других горных районов Европы и Западной Азии. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.

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